Arturo Callejo – noviembre 10, 2020

Luego de que hace un mes y ocho días nació su niña en el Hospital de la Mujer, en Toluca, para la señora Andrea Sánchez Salazar, ha sido un verdadero peregrinar por encontrar la vacuna conocida como de recién nacido, la cual no existe en los hospitales de El Niño, en los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni tampoco en los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y pasa lo mismo en los privados.

Indicó que una vez que dió a luz le comentaron en el Hospital de la Mujer que no tenían vacunas para los recién nacidos.

“Ahorita me mandaron con particulares (hospitales) a ver si la tienen, en el Hospital de La Mujer me dijeron que no la tenían y que debía buscar por mi cuenta, fueron varias señoras a las que no les pusieron a sus bebés, nos dijeron que no había vacuna y que estaban escasas a nivel nacional, eso fue lo que nos dijeron”.