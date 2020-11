Osvaldo Müller – noviembre 27, 2020

Las cámaras de vigilancia de una unidad del transporte público captaron el momento en que dos asaltantes del transporte público suben a una unidad sobre la autopista México-Pachuca, para robar y amargar a una mujer con realizarle tocamientos si no entregaba sus pertenencias.

Las imágenes muestran que la unidad circulaba en dirección al paradero de Indios Verdes, cuando detuvo su marcha en el paradero de Tulpetlac, donde una pasajera descendió e instantes después, dos sujetos presuntamente armados se acercaron y uno de ellos subió a la combi y con amenazas obligó a los pasajeros a entregarles sus pertenencias.

“Rápido, dame tu teléfono, dame todos los celulares, ¿qué te pones al pe…, mijo ? Bríllales el chulibello, para que vean qué tranza”, menciona uno de los hombres.

Desesperado el ladrón, amenaza con realizar tocamientos a una mujer, si ésta no le daba su celular, e incluso, también amagó con hurtar otros artículos.

“Dame el celular rápido, dame el pu… celular si no quieres que te empiece a manosear o qué? Dame el celular, el otro celular, dame el otro celular, rápido o me llevo la mochila, dame el celular o me llevo la mochila”, siguió amenazando el masculino.

Tras unos minutos, los asaltantes consumaron el atraco y huyeron como si nada hubiera ocurrido, sin que, hasta ahora, se conozca su paradero.

Tras el hurto, las víctimas reclamaron al operador por la parada realizada “¿Para qué te paraste aquí? Sí, oye, cabrón te pasaste de pend… Ahí viene. ya arráncate, ya arráncate que vienen”, exclamó una mujer.