Hoy Estado de México – noviembre 19, 2020

El cantante Oswaldo Silvas Carreón, integrantes de la Banda MS reveló que tiene serias secuelas tras haber enfermado de COVID-19, ya que incluso la voz le cambió después de haber padecido la enfermedad.

Cabe recordar que Walo, como es conocido, reveló el pasado junio a través de sus redes sociales que había dado positivo a una prueba. Incluso reveló que desconocía los síntomas del virus.

“Los primeros nueve días yo pensé que había sido dengue, porque era lo que mi médico me había dicho […] por ciertos síntomas, pero al día nueve empecé a sentir otros síntomas como la pérdida del olfato, la del gusto, ardor de los ojos y la falta de aire que sí fue muy frecuente el que me agitara y me cansara”, aseguró el vocalista.