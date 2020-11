Arturo Callejo – noviembre 19, 2020

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Sámano Peralta, propuso ante el pleno de la 60 legislatura del Edomex, se actualice la responsabilidad penal sobre el delito de infanticidio por razones de honor, pues esta data del año 1986, en el Código Penal de la entidad, es decir, tiene 34 años.

“La regulación no se sustenta en la protección de los derechos humanos, se trata de argumentos que correspondían a la sociedad de otra época y que, sin embargo, aún prevalecen en el Código Penal vigente”, acentuó el legislador priista.

Y es que de acuerdo a lo estipulado en el documento de hace 34 años, se le da mayor importancia al honor de la mujer que comete el homicidio contra su hijo, que a la propia vida del menor, pues se establece como una atenuante de responsabilidad para la mujer que dé muerte a su hijo dentro de las 72 horas de nacido, que no tenga mala fama, que no haya ocultado su embarazo, que el nacimiento del infante haya sido oculto y que no se hubiera inscrito en el Registro Civil y que el infante no sea legítimo.

Actualmente el delito de infanticidio por razones de honor se castiga en el Edomex con tres a cinco años de prisión y de 75 a 125 días de multa, siempre que concurra en las circunstancias antes referidas.

En tanto, si en la comisión del delito tuviera participación un médico cirujano, una comadrona o partera, además de la pena carcelaria se le suspenderá de uno a tres años en el ejercicio de su profesión.

De ser aprobada la iniciativa del coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de diputados local, Miguel Sámano Peralta, se estaría modificando el artículo 243 del Código Penal del Estado de México.