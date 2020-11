Hoy Estado de México – noviembre 11, 2020

Este miércoles se realizó la inauguración de la rehabilitación de la Funeraria Municipal de Ecatepec, encabezada por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, a fin de otorgar servicios a precio mínimo a habitantes de Ecatepec, respetando las medidas de seguridad, en especial a quienes pertenecen a sectores vulnerables y pierdan a algún familiar, inclusive a quienes pierdan la vida debido al Covid-19.

El lugar se sitúa a un lado del cementerio San Efrén, en la colonia La Panorámica, y se le dio rehabilitación por parte de la Dirección de Servicios Públicos y tiene cuatro velatorios, jardines, caseta de vigilancia, áreas comunes y horno de cremación, mismo que incinera cerca de 10 restos áridos por semana y dentro de poco tiempo se habilitará para restos humanos.

“Hace unos seis meses esto se encontraba en rehabilitación permanente. Hoy me da gusto que estén estas instalaciones a la altura de los trabajadores y de las personas que vienen aquí a realizar algún trámite. Escuché con mucha atención todas las reparaciones que se hicieron, tanto en el interior como en el exterior. Me parece que esto es lo que tenemos que seguir haciendo, nuestro gobierno se ha distinguido por ser un gobierno que no descansa”, afirmó.

El director de Servicios Públicos, Jesús Roldán Tapia, anunció que la Funeraria Municipal laborará las 24 horas del día los 365 días del año y el costo estará entre los dos mil 250 pesos hasta cuatro mil 250 pesos, en el paquete básico, de acuerdo con un estudio socioeconómico que se realizará previamente.

Cabe mencionar que debido a la pandemia las salas de velación reciben sólo 10 personas por familia, y podrán permanecer hasta 24 horas si es que la causa de muerte no pone en riesgo de contagio. Por otro lado, únicamente funcionarán dos velatorios al mismo tiempo para evitar contacto siguiendo todas las medidas de prevención.

Para los fallecidos por Covid-19, los ataúdes deben llegar cubiertos con plástico y la recomendación será cremar los cuerpos inmediatamente. Para lo cual, trabajadores municipales recibieron equipo especial de protección, como overoles especiales, guantes de látex, protectores visuales, cubrebocas y caretas, entre otros.