Arturo Callejo – noviembre 24, 2020

Si los diputados que integran la 60 legislatura del Estado de México, no sacan antes de que termine el periodo ordinario de sesiones la Ley de Amnistía, Humbertus Pérez Espinosa, quien encabeza la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, promoverá un amparo ante la justicia federal, antes de que termine el año, por omisión legislativa.

Pérez Espinosa, quien recientemente abandonó la prisión tras obtener la absolución del delito de extorsión, acusó, afuera de la Cámara de Diputados estatal, que el senador de la República por Movimiento Regeneración Nacional, Higinio Martínez Miranda, y el presidente de la Junta de Coordinación Política en la 60 Legislatura estatal, Maurilio Hernández González, no quieren que, en el periodo ordinario de sesiones que termina en diciembre, salga la Ley de Amnistía debido a los procesos electorales que se aproximan.

“Somos personas de diversas organizaciones que nos ha unido un color común, tener a falsos culpables en la cárcel para que querer sustituir una falsa lucha contra la delincuencia, lo cual no estamos de acuerdo”, expresó el activista.

Agregó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Poder Judicial del Estado de México, están de acuerdo con la Ley de Amnistía, pero los únicos que tienen que resolver son los legisladores, “y no estamos a los caprichos de Higinio Martínez, porque si ellos no legislan y no expiden la Le, nos vamos ir al amparo por omisión legislativa”.

Pérez Espinosa y alrededor de 300 personas más, quienes exigen la liberación de sus familiares por ser supuestamente inocentes, protestaron afuera de la Cámara de Diputados del Estado de México, para exigir también que se aclare un supuesto desvío de nueve mil millones de pesos destinados a la certificación de ministerios públicos, peritos y policías para evitar detenciones arbitrarias y fabricación de carpetas de investigación y dejar de sustituir la investigación de los delitos por supuestas flagrancias de delitos que no se cometieron.

Acusó que, si bien en el Edomex hay algunas tecnologías para el secuestro, éstas no se utilizan porque no hay certificación de los fiscales y policías en la materia.

Indicó que desde la 56 a la 59 legislaturas mexiquenses no hubo el compromiso de los diputados para supervisar el por qué el dinero no se aplicó en la certificación de personal investigador, “entonces, sino hay certificación no puede haber Sistema de Justicia Penal Acusatorio, porque es el inicio de combatir el delito que es la facultad que tiene el Ministerio Público”.