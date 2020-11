Osvaldo Müller – noviembre 23,2020.

El cadáver semidesnudo de un hombre fue localizado la mañana de este lunes sobre un camino de terracería en el poblado de San Lucas Xolos, en el municipio de Tecámac.

Los hechos ocurrieron cuando policías municipales fueron alertados por habitantes de la zona, quienes refirieron que sobre el camino a las minas se encontraba un cuerpo tirado.

Al arribar los uniformados tuvieron contacto visual con un cuerpo de un sujeto de aproximadamente 25 años de edad, quien no respondió al llamado por lo que para paramédicos llegaron al sitio y luego de brindar los primeros auxilios informaron que la víctima ya no contaba con vida, aunque no especificaron la causa de muerte.

La escena del crimen quedó a resguardo de la autoridad y peritos de la Fiscalía Mexiquense llevaron a cabo el levantamiento del fallecido y de los indicios.