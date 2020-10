Hoy Estado de México – octubre 31, 2020

La cámara de vigilancia con que cuenta la casa de una familia de Hopatcong, Nueva Jersey, grabó el encantador instante en que uno de los caninos de la familia le ofrece su cama a su compañero que se encuentra enfermo.

Este perro tan cariñoso responde al nombre de Spanky y es un pitbull de seis años de edad. Todo comenzó cuando éste se percató de que Roman, su compañero también pitbull de ocho años se sentía mal y como gesto amable arrastró su cama para compartirla con él y pudiera descansar.

Desde ese momento han sido como hermanos, Spanky apoya a Román y lo sigue a donde va.

Cuando Román enfermó, sus dueños le notaron la oreja hinchada y lo llevaron con un veterinario y éste le programó una cirugía, pero en lo que llegaba el día, su oreja se ponía peor y también su ánimo.

Spanky notó esa baja de ánimo y empezó a ser más amable con Román y fue una de esas escenas la que quedó grabada.

Jillian Rogers, dueña de los Pitbull, aseguró: «Mi hermana fue la que me dijo que fuera a ver la cámara y cuando lo hice me derretí de amor. He visto el vídeo un millón de veces».