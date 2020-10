Hoy Estado de México – octubre 11, 2020

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre que enfurece en contra del empleado de una cafetería, por el simple hecho de pedirle que usara de manera adecuada el cubrebocas dentro del establecimiento.

Y es que #LordPantera‘, como fue apodado por los internautas, amenazó al trabajador de la cafetería de Zapopan, Jalisco, aun frente otros miembros de seguridad.

El hombre comenta al empleado que hay muchas personas en el establecimiento, consumiendo sus alimentos, que no usan el cuberbocas y que por ello no tenían que exigírselo a él para atenderlo.

Tal vez no se dio cuenta que las mesas en los establecimientos suelen mantenerse separadas una de otras y que pues para comer un sandwich no lo puedes hacer con el dispositivo puesto.

«Te acabas de topar con pared, soy abogado. no quiero tu café y te voy reportar […], ¿ Sabes cuánto iba a ser mi consumo «, a lo que el empleado le dijo que no importaba.

La discusión escaló al punto que el hombre, quien se identificó como abogado de una prestigiosa marca de tequila, amenazó al joven con reportarlo con su superior, y posteriormente hacerle daño.

« A mí no me vas a tratar como a cualquier persona y mucho menos te vas a poner prepotente», agregó.

Acto seguido el hombre advirtió al joven que si lo encontraba afuera le daría más que unas cachetadas, pues aseguró “yo soy una pantera y a gente como tú me los como, me los trago de un bocado”.

Yo no soy una persona agresiva, pero a mí no me vas a tratar como a cualquier persona… ¿Qué piensas? A ti te ubico y te pongo en tu lugar”, expresó.