La Reina Elizabeth II acompañada del príncipe William, se presentó en su primer evento oficial fuera de palacio, pero lo hicieron sin usar mascarilla, lo cual provocó polémica en redes sociales.

Desde la cuarentena, la reina no había salido de palacio y hasta hoy atendió personalmente su primer compromiso público en el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa (Dstl) en Porton Down muy próximo a Salisbury, sin embargo, las críticas no se hicieron esperar.

Nadie de los dos utilizó mascarilla, sin embargo, el Palacio de Buckingham aseguró que se solicitó recomendación médica y se tomaron las precauciones necesarias.

El Dstl anunció que se examinaron a las 48 personas que tendrían contacto con los miembros de la realeza y todos resultaron negativos para Covid-19. Durante la visita mantuvieron su distancia, incluso el Duque de Cambridge, el príncipe William y la reina, de 94 años, llegaron cada quien por su lado.

Sin embargo, la monarca, quien no utilizó mascarilla causó polémica en Twitter, incluyendo al presentador de televisión Piers Morgan, que comentó: “Lo siento, pero esta no es una decisión inteligente de la familia real, ya que el virus avanza y el país se dirige hacia otro bloqueo”.

Otro comentario fue de John Smith, hijo del fallecido activista de los derechos y veterano de la RAF Harry Leslie Smith: “Al no usar una máscara, la Reina envía un mensaje muy fuerte y estúpido que hará que las brigadas antimáscara aplaudan de alegría”.