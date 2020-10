Arturo Callejo – octubre 15, 2020

Comuneros de Tepexoyuca, en el municipio de Ocoyocac, exigen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se les paguen sus tierras por donde pasa un tramo del Tren Interurbano Toluca-México, pues el pago de 900 millones de pesos que realizó con anterioridad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo hizo a pobladores de San Jerónimo Acazulco, quienes no son los propietarios de las tierras por donde se desarrolla la infraestructura ferroviaria.

Los comuneros aseguran que tienen documentos que los hacen propietarios de las tierras que se han visto afectadas por el desarrollo del tren.

Por su parte, Gustavo Olivares Nateras, Director Jurídico de Amparo y de Asuntos Indígenas de la Central Campesina Cardenista en el Estado de México, descartó por el momento que comuneros de Tepexoyuca vayan a detener las obras por falta de pago de sus tierras.

TE PUEDE INTERESAR

“La comunidad indígena no está en contra del progreso, quiere que se realice el tren interurbano en beneficio de todos los mexiquenses, pero no vamos por el dinero, no es tanto eso, es tanto de que al pueblo indígena de Tepexoyuca se le ha marginado, viven en la pobreza, no tienen hospitales, no tienen escuelas, viven en la pobreza y no pueden vivir así de lo que utiliza el gobierno que son sus tierras, tierras para hacer la carretera, tierras para hacer el tren, tierras para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), tierras para muchas cosas”, indicó el defensor de los comuneros de Tepexoyuca.