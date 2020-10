Hoy Estado de México – octubre 24, 2020

La actriz australiana Nicole Kidman, será la protagonista de la nueva cinta de Netflix, The Prom, cuyo director es Ryan Murphy, al lado de Meryl Streep, James Corden, Andrew Rannells, Keegan-Michael Key, Kerry Washington, Ariana DeBose y Jo Ellen Pellman.

Recientemente se dio a conocer el tráiler con todas las personalidades de la más reciente película ‘The Prom’, por medio de la plataforma Netflix el próximo 11 de diciembre.

La historia trata de un grupo de estrellas del teatro “obsesionadas con ellas mismas” que arriban a un poblado de Indiana para darle apoyo a una estudiante de secundaria que tiene la intención de invitar a su novia al baile de graduación.

Kidman también forma parte como protagonista al lado de su esposo en la pantalla Hugh Grant, de The Undoing, basada en la novela You Should Have Known de 2014 de Jean HanffKorelitz.

The Undoing sigue a Grace (Kidman) y Jonathan Fraser (Grant), mismos que viven las únicas vidas que siempre desearon para sí mismos.