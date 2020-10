Hoy Estado de México – octubre 14, 2020

El Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) de la UNAM, acordó prohibir a sus alumnos que graben o tomen fotografías de las clases en línea que se imparten a causa de la pandemia.

Quien lo haga sin previo consentimiento por escrito, será acreedor a algún procedimiento administrativo o sanción conforme a la Legislación Universitaria, según dió a conocer en un comunicado publicado en Twitter.

Actualmente, los estudiantes del país deben acceder a una educación en modalidad virtual, como parte de las medidas implementadas para evitar contagios por la pandemia de coronavirus COVID-19.

Tras la difusión del documento, varios alumnos reaccionaron por considerar que esto es un intento por encubrir las agresiones y conductas violentas de los profesores.

«El Consejo Técnico de la FES Acatlán votó para que no se puedan grabar o difundir las clases en línea. No han de querer que los compañeros que no pueden acceder a las horas indicadas tengan acceso a clases o peor, que haya evidencias de las prácticas déspotas de ciertos docentes», escribió una usuaria.