Manuel López – octubre 20, 2020

Luchadores del oriente del Edomex realizarán un evento de homenaje para despedir a su compañero Príncipe Aéreo, fallecido el pasado fin de semana en plena función de lucha libre en la arena San Juan Pantitlán.

En el evento participarán empresas deportivas de municipios como Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz y Chimalhuacán donde pretenden honrar la memoria del joven mexiquense a realizarse el próximo sábado 24 de octubre en la Arena Neza.

“Él desde muy joven tocó puertas y muchos no le abrieron principalmente porque era muy joven y delgado al principio, pero ya viendo sus evoluciones y sus habilidades le dieron la oportunidad en varias arenas y era un joven que daba mucho más”, comentaron compañeros.

De acuerdo con sus amigos y compañeros, Luis Ángel Salazar de 26 años, por muchos años soñó con subir a los cuadriláteros y hacer lo que más le gustaba: volar por las cuerdas y deleitar a chicos y grandes en uno de los municipios más poblados del país.

“Detrás de esa mascara existía un ser humano, un hijo de familia. Él estudiaba y estaba en la universidad. No tomaba, no fumaba, no tenía absolutamente ningún tipo de drogas ese muchacho”