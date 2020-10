Osvaldo Müller – octubre 12, 2020

Erick Bazán, policía municipal de Ecatepec, se convirtió en bombero por unos minutos y el pasado lunes 11 de octubre logró salvar a una familia que quedó atrapada en una azotea, debido a que al interior de la vivienda se estaba registrando un incendio.

Mientras realizaba los recorridos de vigilancia junto a su compañero por la colonia Jardines de Aragón, el elemento notó que salía humo del segundo piso de un inmueble localizado en la esquina de la avenida Paseo de Los Jardines y la calle Orquídeas, y sin dudarlo entró a la casa por una ventana.

“Por la batea me subí a la marquesina, me introduje por la ventana junto con otros vecinos hasta la parte superior del domicilio. Y aunque no era mi función, también soy padre de familia y el oír los gritos de los familiares de que estaban los pequeños al interior, pues me hizo tomar la decisión”, apuntó el oficial.