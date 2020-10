Hoy Estado de México – octubre 27, 2020

El exvicepresidente del Barcelona, Emili Rousaud, indicó que Lionel Messi sigue con la firme idea de retirarse del balompié con Newell’s Old Boys, club de su natal Rosario, Argentina.

Cuando mencionó lo que se necesita para que el jugador permanezca en el club catalán, es un «un buen proyecto en el que pueda ser protagonista», antes de comentar que tiene la intención de volver al club que lo formó, dijo Rousaud.

«Con una nueva dirigencia y con un proyecto deportivo a la medida y con un plantel competitivo no me quedan dudas que Messi se lo replantearía, pero Messi sigue teniendo en mente retirarse Newell’s después del próximo Mundial. Por eso, no hay que hacerle un planteamiento solo por una temporada si no por los próximos años«, aseguró.