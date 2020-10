Arturo Callejo-octubre 20, 2020

De ser avalada la propuesta de la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Marín Moreno, con relación a procesos judiciales, cuando se admita una demanda y el demandado no se identifique con una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), cédula profesional, licencia de conducir o pasaporte, el notificador podrá dejar el citatorio con la misma persona o alguna otra que esté en el domicilio.

De esta forma tendría más agilidad el proceso judicial, pues ya a una hora fija del siguiente día al que llegó el notificador sería atendida la diligencia con el destinatario plenamente identificado o, en su ausencia, con cualquier persona que esté en el domicilio.

Y es que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no contempla el hecho de que la persona que dice ser el demandado no cuenta con un documento oficial para estar plenamente identificado, lo que ocasiona que el notificador no pueda certificar la identidad del demandado.

Se plantea, indicó la legisladora priista Marín Moreno, incluir en el Código de Procedimientos Civiles, el criterio jurisprudencial emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil, que ha resuelto que cuando la persona que dice ser el demandado no se identifica, el notificador deberá proceder como si la persona buscada en la primera cita no hubiera estado.

“De esta manera es posible corroborar la identidad de la persona a quien se busca, esto con la finalidad de que la persona se identifique fehacientemente. El objetivo es que se tenga certeza de que el sujeto llamado a juicio se entere debidamente de la existencia de una demanda en su contra”, acentuó la diputada.

Concluyó la legisladora Lorena Marín Moreno que de incluirse dicho supuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México “el notificador podrá contar con mayores elementos de apoyo para realizar adecuadamente sus funciones”.

Esta iniciativa del grupo parlamentario del PRI, en la 60 legislatura mexiquense fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.