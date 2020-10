El PRI puede ganar mucho

Los resultados de la contienda electoral de este domingo en Coahuila e Hidalgo deben leerse con cuidado, pues el Estado de México mantiene condiciones similares a las de aquellas entidades del país y que, de permanecer igual como hasta ahora, podrían significar una recuperación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo al 2021.

Y es que no hay que perder de vista que las elecciones intermedias realmente llaman poco la atención del electorado y, por ende, se registra una baja participación, por lo que los resultados dependen más de las estructuras de cada uno de los partidos que participan en esas elecciones.

No hay que perder de vista que, en el Edomex, el partido que tiene la mayor estructura territorial es el tricolor, por lo que si logra unificar a su militancia, la cual aún se encuentra muy resentida por el trato que se les ha dado a las bases en los últimos cuatro años, lograría poner en marcha el carro y que este partido no solo mantenga las posiciones que tiene, sino que recupere varios de los espacios perdidos en 2018. Quizá eso lo pone en la posición más cómoda, frente a sus adversarios, porque no tiene mucho que perder y sí mucho por ganar.

En cambio, Morena es el instituto político que peligra más, pues, tal como se vio en Coahuila e Hidalgo, si no resuelve sus problemas internos entre sus corrientes y, por otro lado, si no logra conformar una gran coalición con los partidos satélites, podría fragmentar su voto, lo que lo llevaría a perder posiciones y su mayoría absoluta en el Congreso local, por lo que, a la de ya, tendría por empezar a reunir a sus liderazgos para que firmen la pipa de la paz, aunque se ve complicado sin una dirigencia nacional que tenga el interés de hacerlo.

Finalmente, al PAN le urge trabajar en su estructura de tierra, porque no la tiene y no está trabajando en ella, lo que podría provocar que, por más discurso que traiga y que convenza al electorado, si la gente no sale a votar, se quedará en el tercer lejano lugar que ha obtenido en cada proceso electoral.

Quedó exhibido por sus propios amigos

Vaya exhibida que le dieron al alcalde Ricardo Núñez Ayala en su propia casa y es que, durante la visita que hizo el dirigente estatal de Morena, Daniel Serrano, en Cuautitlán Izcalli, éste le preguntó a la militancia, sí, a los de casa y a los que llevaron al poder al presidente municipal en turno, que si volverían a votar por él para que se reelija y la respuesta fue unánime: NO.

Y es que, ante la advertencia que dio el senador Higinio Martínez Miranda, acerca de que apuesta por la reelección de sus alcaldes como Ricardo Núñez, Serrano ha comenzado a señalar que no se le puede dar un pase directo a aquellos que han defraudado a la ciudadanía y le han dado malos resultados al partido, lo que hoy hace que su permanencia en algunos municipios mexiquenses esté en riesgo de cara a 2021.

Por si fuera poca la exhibida, Daniel Serrano lamentó la actitud represora de Ricardo Núñez y así como que no queriendo, pidió investigar su gestión, pues no es un secreto que ésta está plagada de escándalos de compras a sobreprecio, adjudicaciones directas sin motivo alguno y de licitaciones mal hechas en las que varios proveedores no han cumplido con los contratos, como es el caso de las patrullas, los camiones recolectores de basura, la pavimentación de calles, entre muchas otras.



Deben transparentarse contagios de COVID-19

Que los contagios de COVID-19 entre la clase política que ocupa un puesto de elección popular, tendrían que entrar en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, con tal de no poner en riesgo la gobernabilidad de un municipio o la toma de decisiones en el poder.

Si bien era comprensible en un inicio que los enfermos tuvieran que ocultarlo por temor a represalias de parte del entorno cercano, hoy que la enfermedad ha alcanzado a la mayoría de la población debe informarse inmediatamente, para que se lleven a cabo las acciones necesarias para no poner en riesgo los aspectos de la vida pública.

Esto lo referimos porque se sabe que el alcalde de Nicolás Romero, Armando Navarrete, habría contraído el virus SARS-Cov2 al menos dos semanas y media atrás de que lo anunció públicamente, por lo que prácticamente fue el mismo tiempo en que el municipio estuvo a su suerte y sin alguien que encabezara los trabajos, por lo que la misma presión social fue la que demandó que se hiciera público el motivo de la ausencia del edil y la acción urgente de sanitización del palacio municipal y el envío a los trabajadores a sus casas.

Sin embargo, fue hasta el viernes cuando se autorizó una licencia temporal y asumió el séptimo regidor, Óscar González, las riendas del municipio.