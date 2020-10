Hoy Estado de México – octubre 01, 2020

No hay tiempo

Si bien los ajustes en el gabinete estatal generaron una amplia expectativa entre la clase política mexiquense, habrá que ver si arrojarán los resultados esperados de cara al inicio del proceso electoral de 2021 y es que todo indica que los nuevos funcionarios tendrán apenas seis meses de maniobra para dar resultados que incidan en la decisión de los mexiquenses en las urnas.

Y es que, hasta ahora, el PRI en el Estado de México lleva todas la de perder, pues el gobernador prácticamente llega al proceso electoral con una baja aprobación de los ciudadanos, con un equipo que lucía debilitado y a la sombra del mandatario mexiquense, con una dirigencia que no termina de definir el rumbo y no logra la unidad en lo particular, además con un alineamiento más apegado a Morena que a otros partidos de oposición, lo que incluso hizo que sus militantes puedan acceder a menos espacios el próximo año.

Por eso, serán relevantes los esfuerzos que realicen los nuevos integrantes del gabinete, el aprovechamiento de todos los foros para posicionar un trabajo que aún no se ha consolidado entre la gente, y que éstos tengan mayor libertad para que se descentralice el gobierno estatal, a efecto de ir posicionando cuadros competitivos que permitan el menor impacto posible en esas elecciones.

No hay que perder de vista a Ernesto Nemer Álvarez, quien siempre ha contado con una agenda propia y si bien representa al mismo grupo, ha destacado por ser un verdadero constructor de acuerdos, incluso con la oposición. El trabajo que haga o no será el que marcará su futuro político inmediato que, desde ya, lo posiciona nuevamente como un político competitivo.

Habrá continuidad

La decisión de designar a Marcela Velasco como coordinadora de los legisladores priistas en el Estado de México, no fue casual ni una afrenta a otros grupos. Y es que la diputada representa al mismo grupo que Ernesto Nemer y tendrá la tarea de conducir los esfuerzos hasta el final del periodo legislativo; es decir, será de las pocas que no se irá a una nueva contienda.

Y es que si bien había cuadros más fuertes para conducir los trabajos legislativos como Ana Lilia Herrera Anzaldo, Cruz Juvenal Roa Sánchez y Laura Barrera Fortoul, ellos pronto tendrán que separarse de su bancada para ir a conseguir votos en la calle a favor de su partido, pues los tres son bien vistos por la ciudadanía.

Mientras que Marcela Velasco garantiza que habrá continuidad hasta el final y será quien tenga que arropar a los suplentes de éstos.

Nadie sabe para quién trabaja

Los priistas que han quedado fuera en las decisiones del partido, han comenzado a migrar al Partido Verde Ecologista de México. En el siguiente proceso electoral, se verán varias caras conocidas del tricolor pero pintadas de verde.

El Verde Ecologista, liderado por José Couttolenc, lucirá fortalecido en el 2021, pues está aprovechando buena parte de la estructura partidista que formó el PRI durante años, pero que, ante la sed de poder, ha dejado fuera para que sigan siendo los mismos quienes ocupen los espacios más privilegiados.