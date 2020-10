Hoy Estado de México – octubre 21, 2020

La cantante Miley Cyrus hizo referencia a una mala experiencia que tuvo al ser perseguida por un objeto extraño que pensó era un OVNI.

“Tuve una experiencia. Conducía por San Bernardino con un amigo y una especie de ovni me persiguió. Estoy muy segura de lo que vi, pero también le compré cera de marihuana a un tipo en una camioneta frente a una taquería, por lo que podría haber sido la cera de marihuana “, indicó.

La Chica Disney compartió que cuando su amigo y ella vieron ese objeto, los demás autos también pararon para ver, por lo que aseguró haber visto algo real.

“La mejor manera de describirlo es una quitanieves voladora. Tenía un gran arado en la parte delantera y brillaba en amarillo. Lo vi volar y mi amigo también lo vio. Había un par de otros autos en la carretera y también se detuvieron para mirar, así que creo que lo que vi fue real”, dijo.

La estrella aseguró haber visto “un ser sentado frente al objeto volador. Me miró e hicimos contacto visual, y creo que eso es lo que realmente me sacudió, mirar a los ojos a algo que no podía entender del todo “.