Arturo Callejo – octubre 1, 2020

El senador de Movimiento Regeneración Nacional, Higinio Martínez Miranda, acudió a la Cámara de diputados del Edomex a defender su iniciativa que impulsó en tribuna esta semana el grupo parlamentario de MORENA, para disminuir el número de síndicos y regidores de los 125 municipios, a lo que el Partido Acción Nacional (PAN), ha amagado con ir a los tribunales para echar abajo lo aprobado por mayoría y de igual forma y por separado el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México.

“¡Que no amenacen, no, que no adviertan!, que lo hagan, están en su derecho, si ellos creen, el PAN principalmente, porque el PAN es el que lleva ahí ahora de llaverito al PRD, a lo que queda del PRD, nada más antes que explique el PAN, ¿Por qué no quiere que disminuya el número de regidores en el Edomex?, ¿Por qué no quieren que haya un ahorro significativo que puede servir para el problema que hoy tenemos económico, de salud o las demandas permanentes de la ciudadanía en nuestros municipios?”, manifestó imperativo el senador texcocano.