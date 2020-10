Arturo Callejo-octubre 20, 2020

En el Edomex se castigará con uno a tres años de cárcel o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y de 50 a 200 días multa, a quien someta, coaccione u obligue a otro, a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual y derivado de ello se afecte su integridad física o psicológica.

La propuesta hecha por Beatriz García Villegas, diputada de Movimiento Regeneración Nacional, y una vez subida al pleno de la 60 legislatura mexiquense, hace que se reforme el Código Penal del Estado de México y se le adicione, “Delitos contra libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual”.

Los años de cárcel aumentarán a una mitad en caso de que la víctima tenga una relación familiar o de amistad, o bien, sentimental y esto abarca también cuando se trate de menores de edad, con alguna discapacidad, adultos mayores y personas privadas de su libertad.

La legisladora morenista Beatriz García Villegas, explicó que las terapias de conversión son sesiones psicológicas, psiquiátricas o tratamientos en los que se emplea la violencia física, moral, psicoemocional o sexual, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la autodeterminación sexual de las personas.

Sostuvo en tribuna que estas terapias de conversión se han hecho más populares en grupos conservadores o de corte religioso.

“Espero de corazón que este instrumento sea uno más de los esfuerzos que ayuden a preservar y prevalecer el Estado de Derecho de una de las comunidades más rezagadas y así posicionar una visión de terapias de aceptación y no de conversión para lograr sumar aliados en la construcción de realidades que no involucren alguna violación de los derechos humanos y a la búsqueda de estrategias que no criminalicen ni fomenten prejuicios en la sociedad», apuntó la diputada mexiquense.