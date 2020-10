Osvaldo Müller – octubre 07, 2020.

Los habitantes de las tres viviendas afectadas por los derrumbes de un cerro, en la calle Francisco I. Madero, en el pueblo de Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, ocurrido el pasado martes, pudieron regresar a sus casas este miércoles, pero solamente para rescatar sus pertenencias “Prácticamente no rescatamos casi nada. Lo rescatado está casi inservible, pero nos lo tenemos que llevar porque ahorita donde vamos a rentar no hay nada”, mencionó José Lázaro, habitante de una de las casas dañadas.

Apoyados por bomberos y personal del ayuntamiento, los desalojados realizaron sus mudanzas bajo un protocolo de seguridad y a bordo de camiones oficiales trasladaron los muebles, enseres y artículos personales a las casas que rentaron por dos meses con la ayuda del gobierno municipal “Es lo más difícil adaptarse ahorita, pero la casa cuenta con todos los servicios: baño, cocina, recámaras”, apuntó Lázaro.

El peligro es inminente y los desgajamientos continúan. Es por eso, que luego de finalizar un recorrido de evaluación, la autoridades estatales y municipales determinaron que seis viviendas de la parte baja, y veintiuna de la parte alta, también serán notificadas para proceder a su desocupación de manera inmediata “vamos a hacer una notificación para proceder a la desocupación de los inmuebles de manera inmediata. De entrada, los primeros tres domicilios ya no se pueden ocupar, de hecho, ya hay sellos de clausura”, informó Victoria Arriaga, Directora de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec.

Los propietarios de las 30 casas, tendrán un período de tolerancia para deshabitarlas y recibirán el recurso para arrendar otra propiedad “Le va a dar un lapso el jurídico; sin embargo, esto es de urgencia, como puedes ver los deslaves han seguido cada vez que trabajamos o ingresamos o hacemos movimiento, sigue desmoronando. Se seguirá apoyando a las familias, si es que consideran irse con un familiar o bien ir a rentar a algún domicilio”, apuntó la funcionaria.

Pero quienes aquí viven se rehúsan a ahondar su patrimonio. Tal es el caso, de Anayelli, quien hace cinco años compró su propiedad.

“Conozco el riesgo y sé que no estamos en el estado para seguir aquí pero aun así tengo para tener precaución. Es que muchas veces a la larga así nos dicen y a la mera hora no, nos sacan nada más de aquí y no hay apoyo. lo hacen al momento, pero después ya no”, señaló la mujer.

A la par de estas acciones comenzarán las mesas de trabajo entre el gobierno mexiquense y el de Ecatepec para poder buscar la opción de una posible reubicación de decenas de familias.