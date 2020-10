Osvaldo Müller – octubre 28, 2020

Desde hace 20 años el señor José Luis Medina acude los días 28 de octubre a la iglesia de San Judas Tadeo Apóstol, ubicada en la colonia Lomas de Cartagena del municipio de Tultitlán, para darle gracias al santo por la salud y el trabajo que tuvo durante los 12 meses.

Este año la visita fue diferente y antes de ingresar al templo don José Luis tuvo que superar un filtro sanitario en el que le tomaron la temperatura, lo sanitizaron y le aplicaron gel antibacterial.

“Está es una Cadena y el eslogan lo dice, si me cuido yo cuido a la gente que está a mi alrededor, pero si yo no me cuido, menos voy a cuidar a le gente que está en mi entorno “, mencionó el señor José Luis.