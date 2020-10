Hoy Estado de México – octubre 20, 2020

El mundo de la música ha sufrido una nueva pérdida, se trata del cantante y bajista Tony Lewis, integrante del grupo The Outfield, perdió la vida a los 62 años de edad.

A través de la cuenta oficial del artista se hizo público que fue inesperada la muerte del músico y líder de una de las bandas más trascendentales de los 80-90.

«Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo cuando los conoció a todos. Respete la privacidad de la familia durante este momento difícil», dice la publicación.

Desde la secundaria, Lewis sintió amor por la música y en ese tiempo se juntó con Alan Jackam para crear su primera banda, pero en 1984 ambos crearon The Outfield.

Acompañados de John Spinks (guitarrista) y Simon Dawson (baterista) consiguieron ser fmosos después de grabar su álbum debut «Play Deep» en 1985, donde habían temas que más tarde se convirtieron en himnos de juventud como «Your Love» y «All the love in the World».