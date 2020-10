Manuel López – 13 octubre, 2020

Especialistas de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) prevén que para este año se registre una reducción del 10 por ciento en la producción de flores de cempasúchil en la entidad mexiquense ante la incertidumbre generada por el nuevo coronavirus.

De acuerdo con investigadores de la universidad agrícola, el incremento en los insumos y la baja demanda en la compra de flores de corte al inicio de año, orillaron a floricultures mexiquenses a disminuir la producción de la flor simbólica de Día de Muertos.

«El pasado 14 de febrero y 10 de mayo en las flores de corte hubo pérdidas económicas muy altas. Los floricultures tenían flores pero no se estaba vendiendo nada, no había flujo de dinero entonces dado esta situación muchos productores no se animaron a sembrar cempasúchil lo que implicará una reducción para este año de al menos el 10 por ciento», sostuvo Maria de los Ángeles Rodrigues Elizalde, doctora en el departamento de fitotecnia en Chapingo.