Hoy Estado de México – octubre 13, 2020

Diputados aprobaron la reforma de la Ley de Declaración Especial de ausencia del Estado de México con la que se reducirán los términos procesales para proteger los derechos y la personalidad de la persona desaparecida, siendo 6 meses por su declaración.

La importancia radica en que la ley anterior, se debía tramitar primero una Declaración provisional de ausencia por desaparición de persona, y a partir de esta declaración se contaba con seis meses para emitir una declaración definitiva de ausencia.

Esto implicaba que los hijos de una persona desaparecida no puedan cobrar pensión, no puedan hacer uso de sus inmuebles, pero sí son sujetos de embargos, cobros e intereses y la víctima pierde sus derechos laborales, aunado a que los servicios tienen un costo y las familias no tienen como cubrirlo.

La diputada Karina Labastida Sotelo, quien promovió la reforma, destacó que con ello se sienta el fundamento para hacer efectivo el principio de gratuidad al referir que el Poder Judicial del Estado de México y las autoridades competentes que participen en los actos y procesos relacionados con la Declaración Especial de Ausencia, deben erogar los costos relacionados con su trámite.

“La Ley contempla que el plazo de tres meses para interponer el procedimiento de declaración especial de ausencia a partir de la denuncia correspondiente, texto vigente en la Ley federal. De igual manera se hace énfasis en que la Declaración Especial de Ausencia no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba plena en otros procesos judiciales” comentó Karina Labastida Sotelo.

La Diputada Mónica Álvarez Nemer presidenta de Comisión Especial Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las Feminicidio y Desaparición de la LX Legislatura señaló que se insta a las autoridades competentes a dar continuidad a las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la Persona Desaparecida.