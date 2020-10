Hoy Estado de México – octubre 08, 2020

A través de redes sociales ha circulado el caso de una mujer que fue víctima de discriminación en Estados Unidos por parte de un docente por amamantar a su bebé.

En Instagram se volvió viral el caso de esta chica que denunció por ser discriminada por ser madre, pues el docente del Fresno City Collage le dijo que no podía amamantar a su bebé mientras estuviera en clase virtual, ya que, para eso, apagaba cámara y micrófono.

El maestro le envió a la estudiante un correo donde le dio a conocer las nuevas reglas para la clase, y una era mantener cámara y micrófono encendidos mientras durara la clase.

El profesor le escribió un correo para expresarle las nuevas reglas de la clase virtual, en la que tenían que tener las cámaras y micrófonos encendidos durante toda la clase, por lo que Marissa le solicitó su comprensión y le permitiera apagarla sólo mientras daba de comer a su bebé, pero no aceptó.

“Me alegra saber que puede tener la cámara y el micrófono encendidos, pero no amamante a su hija durante la clase porque no es lo que debería hacer. Hazlo en tu tiempo libre”, indicó el docente.

Para complicar aún más las cosas, el profesor la delató ante toda la clase y eso la humilló más.

“Él me delató frente a mis compañeros y no me gustó la sensación de que me dijera lo que puedo y no puedo hacer con mi bebé, especialmente en mi propia casa porque la escuela es online en este momento”, externó Marissa en Instagram.

Luego de que la publicación y de hablar con la institución, el docente aceptó que diera de comer a su bebé.

“Lamento las molestias con respecto a su intención de amamantar a su bebé. De ahora en adelante, tiene derecho a amamantar a su bebé en cualquier momento durante la clase”, le dijo el profesor en un correo.