Arturo Callejo – octubre 28, 2020

En medio de reclamos por los primeros lugares que ocupa el Estado de México en diversos delitos como el robo al transporte público, homicidios y el aumentos de los feminicidios, así como de cuestionamientos por la asignación del Salario Rosa, programa emblema de la administración estatal, este lunes iniciaron las comparecencias por la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo.

El primer secretario en acudir al pleno de la 60 Legislatura mexiquense, fue el de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, quien se enfrentó a las distintas fuerzas políticas que cuestionaron la falta de avances en materia de seguridad, pese a que fue uno de los principales compromisos del gobernador Alfredo del Mazo.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega Álvarez, destacó que la violencia en el Estado de México no solo no ha disminuido sino que ha aumentado, pues solo en septiembre se contabilizaron 29 mil 935 eventos delictivos.

La diputada del Partido Encuentro Social (PES), María de Lourdes Garay Casillas, mencionó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha presentado un aumento generalizado del seis por ciento en el delito de feminicidio durante la pandemia.

Por su parte, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional, Azucena Cisneros Coss, retó al secretario general y al equipo de gobernador Alfredo Del Mazo a que se atrevan a recorrer colonias de Chimalhuacán, Chalco, Tlalnepantla o Naucalpan.

«¿Cómo creen que les va a ir con la gente?, les adelanto la respuesta, muy mal.

«En el informe también dijeron que contuvieron la violencia de género durante los meses de confinamiento, el dato es falso, ya que, entre abril y junio, aumentó 36 por ciento y los feminicidios subieron 30 por ciento. Créame, señor secretario, no pasan la prueba ciudadana por dos sencillas razones, primero, porque no conocen nuestro estado ni conocen a la gente y, segundo, porque ustedes no sabe que es querer a su tierra”, recalcó la legisldora morenista.