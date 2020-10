Hoy Estado de México – octubre 01, 2020

El día de hoy se determinó que la consulta para enjuiciar a expresidentes es constitucional, esto por parte del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras haber explicado los ministros sus argumentos sobre la consulta, se emitieron 6 votos a favor y 5 en contra para poder declarar constitucional la consulta ciudadana que presentó Andrés Manuel López Obrador presidente de México.

Al comienzo de la sesión en línea, el ministro Luis María Aguilar externó que la consulta debería declararse inconstitucional ya que no se eligen los derechos humanos, es por ello que asegura que viola el principio de igualdad pues no deja en claro por qué unas personas deben ser enjuiciadas y otras no.

Ante esto, Arturo Zaldívar, ministro presidente recalcó que las consultas ciudadanas son importantes para que haya democracia participativa, “no nos corresponde ser una puerta cerrada, sino un puente”, por lo que es importante que los ciudadanos intervengan en decisiones importantes. Con lo que se dijo en contra de proponer inconstitucional la consulta que enjuicie a expresidentes de México.

“El proyecto que presenté, concluye que la materia de la consulta es inconstitucional, pues en este caso la tarea de la SCJN no tiene nada qué ver con si debe investigarse a los expresidentes”, aseveró el ministro.