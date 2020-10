Hoy Estado de México- octubre 18, 2020

Con una inversión de12 millones de pesos, inició de la construcción de un drenaje sanitario en el Barrio La Mora, ubicado en el pueblo de San Francisco Chimalpa, en Naucalpan.

La presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, explicó que la obra beneficiará a unas 5 mil personas de ocho barrios por donde pasará la nueva red de mil 260 metros lineales de tubería y que requerirán más de 7 mil metros cúbicos de excavación.

La Alcaldesa manifestó que esta obra es parte de los esfuerzos de la Administración por atender las necesidades básicas de la gente, pese a las complicaciones que ha causado la pandemia por COVID-19, y que había sido solicitada desde hace10 años.

«Siempre dicen que los gobiernos no quieren hacer drenajes porque no se ven, prefieren hacer obras que se vean, que luzcan, pero no hay mejor trabajo que el que le cambia la vida a un ser humano, a una persona.

“El año pasado invertimos 16 millones en Lomas de Los Remedios para un drenaje que habían solicitado durante 20 años, con ese drenaje transformamos la vida de muchas familias, ahora lo haremos nuevamente», manifestó la Edil.