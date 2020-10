Hoy Estado de México – octubre 13, 2020

Ya tiene 14 años que el hijo y la nuera de Doña Trinidad se fueron y jamás regresaron, pero esto no paró ahí, le dejaron a sus dos hijos, quienes apenas tenían algunos meses de nacidos, mismos que han sido cuidados por su abuela, sin embargo, ella no tiene ningún documento de registro de nacimiento de los menores.

Después de que el DIF del Edomex (DIFEM) realizara un operativo para ubicar a personas vulnerables, el Director General del organismo asistencial, Miguel Ángel Torres Cabello, se acercó a Trinidad para platicar con ella. La señora se ayuda económicamente con la venta de tacos de guisado en un semáforo en Coacalco.

Ahora, los nietos de Doña Trinidad, ya cuentan con un acta de nacimiento para poder inscribirse a la escuela, luego de que Fernanda Castillo de Del Mazo, presidenta Honoraria del DIF de la entidad diera atención a su compromiso con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“No me lo esperaba, yo llegué, iba tendiendo mi puesto cuando vi que unas personas del DIF se me acercaron y pues, el licenciado me explicó que, pues estaban ahí para ayudarme y sí, ciertamente, me ayudaron registrando a mis niños”, indicó la señora Trinidad.

Los antecedentes registrales de los menores fueron verificados y al corroborar que no contaban con ellos se realizó el registro, así lo dio a conocer Cristel Yunuen Pozas Serrano, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIFEM, de la mano con la Dirección General del Registro Civil del Estado de México.

Se ha informado que el siguiente paso será tramitar la guarda y custodia de los gemelos para otorgársela a doña Trinidad, para que la familia esté bien conformada ante la ley, asimismo, se les buscará a los menores el ingreso a una institución educativa y que su abuelita cuente con un programa social.

“El acta de nacimiento es el derecho a la identidad, pero es la puerta a muchos accesos a muchos servicios y prácticamente toda nuestra vida se rige por el acta de nacimiento, actos jurídicos importantes van a ser necesarios que se tenga el acta de nacimiento, de ahí que es fundamental reconocerlos como mexicanos”, aseguró Fernanda Castillo de Del Mazo.