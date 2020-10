Osvaldo Müller – octubre 17, 2020

El no tener acceso a una conexión de internet ha complicado el ciclo escolar para cientos de estudiantes del municipio de San Martín de las Pirámides, Edomex.

En este sitio se tiene registro de que 6 mil 600 niños y jóvenes, están inscritos en los distintos niveles educativos y muchos de ellos han visto un retraso en su aprendizaje al no contar con las herramientas tecnológicas necesarias.

Por esta situación, los organizadores del festival “Caminante Fest”, decidieron arrancar el programa “música por ayuda”, con el cual se donarán todas las ganancias obtenidas por la realización de este evento, ocurrido el pasado 16 de febrero.

Una de las acciones en las que se ha invertido el dinero, es en la colocación de diez antenas para proveer el servicio de internet gratuito a las comunidades: Santiago Tepetitlán, San Pablo Ixquitlán, San José Cerró Gordo, Santa María Palapa, San Antonio de las Palmas, Ixtlahuaca, San Diego, Álvaro Obregón, Tlachinolpa y la cabecera municipal“San Martín es nuestra casa, es la casa del caminante, nosotros al ver que prácticamente ya no iba a ver posibilidades de hacer festivales, lo vimos cómo una obligación moral y social el poder ayudar a la gente con lo que se había recaudado en este municipio. Se instalaron las antenas con un servicio de red prácticamente digital, la red es gratuita completamente y pues está en cada una de las delegaciones”, señaló “El Tío Caminante”, organizador.

La red estará activa las 24 horas del día hasta que finalice el ciclo escolar y se utilizará estrictamente para tareas y trabajos de los alumnos “Ellos llegan, traen su dispositivo con el encargado de la delegación, se lo entregan y le ponen la contraseña y en ese momento están conectados “, mencionó el tío.

Además, se tendrá un stock de 300 tabletas para que quienes no cuenten un dispositivo móvil puedan conectarse a la red wifi y estas serán entregadas previo a un estudio socioeconómico.

Jonathan Herrera, habitante de la comunidad de Tlachinalpa, aseguró que pidieron apoyo al gobierno local para poder tener acceso al cyber espacio, ya que no cuentan con los recursos para contratar el servicio a través de un proveedor de telefonía, pero no obtuvieron respuesta.

“Si nos hemos acercado y la verdad nos ignoran, bajo a la presidencia y pues me ignoran, hasta el mismo presidente me ignora. Me siento contento porque ahora si los niños van a tener con que hacer tareas, participar aquí en la delegación los niños, nos va a dar mucho gusto estar con ellos”, apuntó Jonathan.

Durante la pandemia con este programa se han entregado 7 mil 500 despensas y 2 mil 500 paquetes escolares a personas de escasos recursos de la región de las pirámides.

A esta iniciativa se han sumado 25 bandas de rock y ska, quienes grabarán un disco en las próximas semanas, mismo que será distribuido en diferentes plataformas digitales y todo lo obtenido será destinado para continuar con la ayuda social.