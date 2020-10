Manuel López – septiembre 02, 2020

La temporada de lluvias y la falta de atención de las autoridades ha transformado al paradero del Metro La Paz en un auténtico terreno baldío.

Montones de basura, coladeras sin tapas y decenas de hoyos en el pavimento forman parte del paisaje que «disfrutan» a diario miles de usuarios al oriente de la entidad.

A lo largo de los andenes y en los accesos de la terminar, las lluvias registradas en los últimos días han afectado el asfalto y provocado baches de hasta quince centímetros de profundidad.

«Si estaba feo, pero ahorita está peor. Tantísimos hoyos ya uno no puede pasar», reconocieron choferes de transporte público.

En algunos tramos de la carretera incluso ha quedado deshabilitado un carril porque los conductores temen que sus unidades se dañen por lo que tienen que sortean uno a uno el paso.

«Ahí de plano no se puede pasar, uno tiene que librarlo y esperar que nos den el paso lo que vienen saliendo porque si no caemos y no salimos», agregaron.

A estos obstáculos se suman los montones de basura que se acumulan en los bajo puentes que cruzan la carretera federal México-Texcoco y México-Puebla, principales vías de acceso al paradero.

«La gente y los propios choferes que pasan por ahí tiran sus bolsas. Ya lo agarraron de basurero. Uno qué puede hacer, si nunca vienen a barrer», afirmaron vendedores ambulantes.

A lo largo del tiempo varios alcaldes mexiquenses han prometido una rehabilitación integral de la zona, pero por diferencias con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) no se han concentrado.

El caso más reciente se registró en el trienio 2016-2018, del ex alcalde priista Rolando Castellanos Hernández, donde alcaldía prometió rehabilitar el paradero junto con el gobierno de la Ciudad de México, pero nunca se realizó.