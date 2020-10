Hoy Estado de México – octubre 28, 2020

El delegado de Fonatur en Cancún, Quintana Roo, Raúl Bermúdez, amenazó al administrador del condominio de Isla Dorada para exigir un lugar en el gimnasio pese a que se hayan establecido medidas restrictivas por la contingencia sanitaria.

La agresión del funcionario quedó grabada, luego de que el empleado le informara que el cupo es limitado en algunos lugares debido a la pandemia de COVID-19.

En el audio se escucha como el funcionario trató de usar su influencia como servidor público, pero ante la negativa del empleado, la petición pasó a las amenazas, por lo que la fue bautizado como Lord Fonatur.

“Tus reglas no pueden ir contra mis derechos, ya se acabó, ya no hay una pandemia que justifique lo que estás haciendo, entonces me voy a amparar”, comentó Bermúdez Arreola.

“Te estoy hablando también como autoridad ok, lo soy, te lo voy a demostrar”, agregó.