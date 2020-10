Hoy Estado de México – octubre 05, 2020

Un claro ejemplo de que no hay límites, cuando en realidad se desea y se pone todo el empeño, es el caso de Don Víctor Nicolás Brígido, quien vive en una comunidad aledaña de Oaxaca y a sus 80 años terminó sus estudios bachillerato.

Desde su comunidad de Vista Hermosa, el abuelito recorrió más de 40 kilómetros cada jueves por tres años para estudiar el bachillerato en el Centro de Educación Abierta 04 Tuxtepec del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao).

Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo me muera, lo que estudié se quede aquí en la cabeza y eso me voy a llevar”, aseguró Don Víctor.