Hoy Estado de México – octubre 15, 2020

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, recibió por parte de la empresa Sanofi Pasteur S.A. de C.V., la notificación sobre la falsificación y comercialización del producto Fluzone® Quadrivalent f.f suspensión, con número de registro sanitario 146M2014 SSA.

Este producto se identifica con los números de lotes: EUH2174AC, EUH071AB y E0H071AB, todos cuentan con fecha de caducidad para ENE 22.

Sanofi Pasteur S.A. de C.V., dio a conocer que los mencionados lotes no fueron fabricados, y tampoco distribuidos por la empresa y los lotes no son reconocidos por la empresa, por lo que la venta de ellos es irregular.

Fluzone® Quadrivalent se trata de una vacuna tetravalente inactivada para la inmunización contra la enfermedad ocasionada por los virus influenza tipo A (H1N1 y H3N2) y los subtipos B que se contiene en la vacuna.

Al presente dicha vacuna está siendo analizada por la COFEPRIS para que su venta y distribución pueda realizarse en el mercado mexicano, es por ello que, Sanofi Pasteur S.A. de C.V., no ha llevado a cabo ningún tipo de distribución para su venta.

Ante esto, la COFEPRIS ha emitido las siguientes recomendaciones:

A hospitales privados, farmacias y puntos de venta, es necesario que revisen sus existencias y de contar con el producto Fluzone® Quadrivalent, identificados con los lotes EUH2174AC, EUH071AB y E0H071AB deberán mantenerlo en bodega e informar a la Comisión Federal.

A la población en general, en caso de identificar el producto Fluzone® Quadrivalent, lotes: EUH2174AC, EUH071AB y E0H071AB, se recomienda no adquirirlo y denunciar en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias para lo cual es necesario que se tenga a la mano la información que identifique el establecimiento donde se comercializan.

Dicha Comisión no parará las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y no representen y no pongan en riesgo la salud de la población.