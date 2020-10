Hoy Estado de México – octubre 16, 2020

Tras la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California, por parte de autoridades estadounidenses, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que supo de la aprehensión ayer mismo alas 18:50 horas y anuncio que su gobierno separara del cargo a los colaboradores del exfuncionario que se mantienen en la dependencia federal y, de ser necesario, los pondrá a disposición de las autoridades competentes.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el mandatario mexiquense aseveró que las acusaciones que pesan contra el ex mando militar es una muestra de la descomposición del régimen y de la degradación de la función pública, aunque pidió no hacer juicios sumarios y no adelantar vísperas, pues se deben esperar a las pruebas y los procesos legales que se lleven a cabo en el país del norte.

«Independientemente del resultado de la indagatoria de que concluya el proceso, es lamentable que esto suceda, estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y ahora detienen al secretario de Defensa durante el gobierno de Peña Nieto”, sostuvo.

López Obrador aseveró que, hace 15 días, fue notificado por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, acerca de un posible proceso en contra de Salvador Cienfuegos; no obstante, aseveró que no existe un proceso penal abierto contra el militar en nuestro país, pese a que la acusación estaría relacionada con la misma investigación que se lleva a cabo contra Genaro García Luna y por Joaquín «El Chapo» Guzmán.