Hoy Estado de México – octubre 05, 2020

La diputada local de Morena, Beatriz García, denunció públicamente a su compañero de bancada, Faustino de la Cruz, de ejercer violencia política de género hacia ella, luego de que votó contra la reforma para reducir reducir el número de síndicos regidores en los 125 municipio del Estado de México, propuesta por el senador Higinio Martínez.

En un pronunciamiento, la legisladora local expuso cómo el diputado por Ecatepec, desde la Cámara de Diputados mexiquense, atentó contra su derechos políticos al denigrarla y tratarla de manera despectiva en la sesión del pasado 29 de septiembre, cuando se discutió la iniciativa.

«El Diputado Faustino De la Cruz, quien ha llegado a su curul como representante de unos de los distritos del municipio con los mayores índices de violencia en toda América Latina, y quien sin respeto al lugar en el que se encuentra parado y a las habitantes de su distrito, no ha dudado en señalarme desde su visión machista, androcentrista, en la que sólo vale la opinión suya, de la cual discrepo o la de otro hombre, nulificando mi persona, mi trabajo y con ello, mi convicción, mi decisión, mi voto crítico», señaló.

Beatriz Gutiérrez reiteró su postura y advirtió que la fuente del problema no es el tamaño de los municipios, no es el tamaño de las administraciones, no lo eran las y los regidores, siempre ha sido el mal manejo de las finanzas públicas y el uso del poder para el enriquecimiento ilícito.

«Ya lo ha dicho el Presidente Andrés Manuel, el problema de fondo es la corrupción, y en el Estado de México las prácticas de nepotismo e impunidad, que forman parte de las malas prácticas de gobierno, son el problema de fondo que no se toca siquiera con ésta reforma», expuso

Añadió que se contrapone a la imagen degradante del oficio político, a la que dijo, no comparte y denuncia.

«Le digo al Diputado Faustino de la Cruz que yo no vine a quedar bien con los viejos y vulgares intereses, menos con los poderes caducos, esa masa de prácticas arcaicas está obsoleta y su olor fétido se reconoce desde cualquier rincón de los 45 distritos de nuestro estado, a mí nadie me impuso cómo votar, y no espere que porque somos de la misma fracción parlamentaria, me siento obligada a votar sus acuerdos, no lo hice con el reemplacamiento y la tenencia, y seguiré sin votar como usted, si lo que denominan razones y argumentos, en realidad son acuerdos de cajas chicas», indicó.

Finalizó diciendo que las mujeres deben poder vivir libres de todas las formas de violencia y que ninguna práctica machista hará que pierda su autonomía y derecho a disentir