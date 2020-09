Hoy Estado de México – septiembre 21, 2020

En un video de más de seis minutos explicó lo que ha hecho desde que perdió la elección del 2018 y sus razones que lo llevaron a tomar la decisión.

“Perder una elección fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba mi carácter (…)

Me alejé de la política porque creí que era correcto darle un espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme hoy me trae de regreso”, apuntó.