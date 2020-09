Hoy Estado de México – septiembre 18, 2020

Originario de Argentina, Pablo Bogdan crea el famoso Tubo Respira Bien mismo que sirve como barrera contra microgotas que se propagan por el COVID-19 y que incluso con el uso del cubrebocas se pueden filtrar.

Se trata de un tubo transparente que se pone en los hombros y que permite ver el rostro completo y además permite una mejor respiración.

La idea nació debido a que su creador fue diagnosticado con leucemia desde los tres años de edad, situación que no ha llevado a estar muy consciente de los riesgos que puede tener en su vida y recientemente con la llegada del coronavirus y las medidas de higiene que debemos tener como lavarnos las manos constantemente, permanecer aislados, sanitización de espacios, etc., no resultaron nuevos para él, sino que lo llevaron a buscar una forma de apoyar socialmente y por ello le vino la idea a la cabeza.

El tubo no permite ningún descuido pues la pared de plástico no permite a la persona ni siquiera tocarse la cara, es fácil de lavar, sanitizar y puede durar toda la pandemia.