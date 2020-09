Manuel López – septiembre 21, 2020

La falta de acceso a internet y el desempleo que se vive por el nuevo coronavirus llevó a la dueña de un cibercafé a ofrecer el servicio gratuito a estudiantes de escasos recursos.

Desde el regreso a las clases virtuales el pasado 24 de agosto, la familia Cruz Aguilar decidió contribuir de una forma especial en su comunidad ubicada en el municipio de Tenango del Aire.

“Yo tengo cuatro hijos, ahorita solo le puedo dar educación a uno, y me di cuenta que varios de sus compañeros ya no regresaron a la escuela porque no tienen dinero entonces pensé en una forma de apoyarlos y es así como les abrí los espacios sin cobrarles”, explicó la señora Gabriela Aguilar, dueña del local.