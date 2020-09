Arturo Callejo – septiembre 09, 2020

Quedaron atrás los buenos tiempos de la vendimia de banderitas, trajes de china poblana, sombreros, trompetas, silbatos, espumas, bigotes, rehiletes, rifles de madera o plástico e infinidad de artículos propios de las Fiestas Patrias, pues con “esto de la pandemia”, dice la señora María Elena Cruz, el ayuntamiento de Toluca no les dio permiso de vender sus productos de temporada en el centro de la capital mexiquense, o al menos intentó colocarlos en el jardín Zaragoza o en el parque Nemesio Diez Riega, como en años pasados.

Por ello, desde una semana antes de que terminara el mes de agosto, la comerciante sacó su pequeño puesto afuera de su vivienda que ubicada en el barrio de Zopilocalco, en el centro de Toluca y no pierde la esperanza de vender al menos lo que ha invertido.

Al igual que centenares de comerciantes que en años pasados a estas fechas ya estaban en plena venta de toda una serie de artículos patrios, la originaria del popular barrio de Zopilocalco, espera que las ventas “levanten” una vez que se aproximen los días 15 y 16.

“Ahorita no están dejando vender en el centro, yo no he visto banderas, los líderes no se han presentado y por eso aquí afuera de mi casa estoy haciéndole la lucha.

Llevo ocho años vendiendo banderitas, antes, las ventas estaban bien, estaban bajas pero no tanto como ahorita con la pandemia, ahorita estamos para llorar, antes se vendía mucho la tradicional bandera, la gente también está mal en su economía, ahorita solo cuatro o cinco personas llegan a preguntar al día, dos o tres banderas que vendemos al día, antes se vendían 20 o 30 banderas, de la chica que es la que más sale, pero ahorita no”, manifestó esperanzada la toluqueña.