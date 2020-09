Manuel López – septiembre 15, 2020

A unas horas de que inicie el sorteo del Avión Presidencial algunos mexiquenses en la zona oriente del Edomex no pierden la fe y la esperanza por encontrar el cachito de la suerte.

En los puntos de venta de la Lotería Nacional, ubicadas en el municipio de Nezahualcóyotl, desde este mediodía los boletos para la rifa se agotaron, aunque aún existe alta demanda.

De acuerdo con vendedores, los cien premios de 20 millones ofertados en este sorteo han motivado a los habitantes para adquirir los boletos a última hora, pese a que desde marzo salieron a la venta.

«Se agotaron más o menos a partir del mediodía, ya no había billetes. La gente sigue buscándolos, pero ya no hay. La gente está desesperada buscando, pero ya no hay», explicó Sofía Galicia, una de las vendedoras.

Para el señor Fausto, este 15 de Septiembre se ha convertido en un reto personal por encontrar el cachito de la suerte que busca desde el día de ayer.

«Vengo buscando de todos lados y ya no hay. Dicen que ya se agotaron. Pero tengo fe para alcanzar uno y de paso ayudar al país», comentó.

De acuerdo con la Lotería Nacional, hasta este 14 de septiembre se vendieron más de 4 millones de cachitos por un valor de más de 2 mil mdp para la rifa.

El sorteo se llevará a cabo durante la tarde de este 15 de septiembre.