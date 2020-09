Arturo Callejo – septiembre 21, 2020

Durante esta temporada de lluvias, un vehículo debe estar en óptimas condiciones para su manejo, tanto en ciudad como en carretera y así evitar accidentes ante un piso mojado y resbaladizo por los residuos de gasolina, aceite y diésel.

Miguel Guzmán Negrete, director del área de Seguridad Vial de CESVI México, recomendó que las llantas de los carros deben estar en buenas condiciones, así como los frenos, luces y limpiadores y nunca tratar de limpiar el parabrisas o retrovisor con las manos para no dejarles grasa que impida una buena visibilidad, por ello, si se cuenta con aire acondicionado, ponerlo a funcionar y así mantener unos vidrios limpios.

Se suma que también el conductor esté descansado y sin haber ingerido bebidas embriagantes o consumido algún tipo de droga para que sepa maniobrar en situaciones adversas como fuertes lluvias o granizadas que pueda encontrarse en el camino.

“Aplicar técnicas como adaptar la velocidad a las condiciones que te rodean, si el límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora, no rebasarlo. Si está lloviendo muy fuerte o si hay neblina tienes que adaptarlo, utilizar las luces cuando sea necesario, ya que es importante que veas, pero es importante que te vean para evitar cualquier choque de frente y guardar la distancia de seguridad que son de tres a cuatro segundos con el que va adelante, por si le pasa algo tú tendrás un espacio suficiente para poder detener tu vehículo”, recomendó el experto en seguridad vial.



Abundó Guzmán Negrete que si hay charcos no hay que pasar por éstos, pues no se sabe qué hay dentro del charco y para el caso de los bancos de niebla, usar las luces indicadas.

«Hay que prender las luces de niebla si es que se tienen; utilizar las luces bajas, no las altas porque en la niebla no ayudan y lo único que hacen es reflejar la luz directamente y no se ve nada más allá, porque la neblina no está pegada a la superficie, está como a 30 centímetros, entonces, se va a iluminar las líneas de la carretera con las luces bajas y en algún momento se pueden poner las luces de emergencia porque se reduce la velocidad y se va a adaptar a esa situación de emergencia que se tiene presente”, finalizó el especialista de CESVI México.