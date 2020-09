Manuel López – septiembre 29, 2020

El sector restaurantero de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Edomex, registró un aumento del 20 por ciento en ventas a casi un mes de la reapertura de los recorridos en las pirámides del Sol y la Luna.

De acuerdo con empresarios, en los cerca de 20 días de reinicio de actividades en la zona turística más importante de la entidad y del país, el consumo local se elevó de manera paulatina tras la llegada de algunos turistas nacionales y extranjeros.

«Han llegado más visitantes , aunque más nacionales , porque extranjeros son pocos ya que le atribuimos que por la pandemia no tienen confianza de venir a México , entonces estamos tratando de sobrellevar esta situación», reconoció Francisco Contla , empresario mexicano.

Y es que en cinco meses que duró el cierre de la zona arqueológica, los pequeños y grandes empresarios tuvieron que modificar sus modelos de venta, suspender actividades y en algunos casos cerrar o recortar a su personal.

«Ahorita con la reactivación a veces la gente sobrepasa (a los restaurantes) y no es que no estemos preparados sino que no podemos recibir a tanta gente por las cuestiones sanitarias, por eso también tenemos que trabajar con poco personal».