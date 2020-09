Arturo Callejo – septiembre 14, 2020

Hasta este fin de semana, la Secretaría General de Gobierno del Estado de México tenía el reporte de que solo en 16 municipios se van a celebrar las fiestas patrias con actos abiertos al público, aunque no en todos serán eventos masivos, mientras que 79 ayuntamientos informaron que no habrá eventos multitudinarios y en 30 municipios aún no se definía cómo se llevarán a cabo.

Lo anterior, ante la alerta sanitaria que existe por la pandemia del COVID-19 y aún cuando el Semáforo Epidemiológico del Edomex se mantiene en color naranja, por lo que el riesgo de contagio se considera aún alto.

De acuerdo con la dependencia, en los municipios en los que sí habrá Grito de Independencia y desfile cívico-militar es en: Amecameca, Capulhuac, Ocoyoacac, Chapultepec, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan, Teotihuacán, Almoloya de Alquisiras, Luvianos, San Antonio La Isla, Teoloyucan, Zinacantepec y Coacalco.

Se informó que, en la mayoría de los ayuntamientos, utilizarán diversas plataformas tecnológicas para transmitir a la gente los actos protocolarios correspondientes.