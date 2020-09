Abusados con los virreinatos locales

Es prácticamente un hecho que Morena y sus aliados en la 60 Legislatura del Estado de México, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional, aprobarán en el pleno las reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral del Estado de México, con la intención de reducir el número de síndicos y regidores en los 125 municipios mexiquenses, a partir del siguiente periodo constitucional.

La propuesta fue apobada ayer, por mayoría de votos, en comisiones unidas, por lo que se espera que mañana mismo sea votada en el pleno, por lo que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, habría cumplido con su compromiso de sacar las reformas antes de octubre, a efecto de que sea aplicables en el proceso electoral de 2021 que, en el caso del Estado de México, inicia hasta enero de este año.

Si bien las reformas tienen una buena intención que es reducir el gasto corriente de los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos resulta oneroso y tiene pocos resultados para la ciudadanía, la cual muchas veces no logra ser representada y cuando eso pasa, resulta que no existen recursos para atender sus demandas, porque ese dinero está ocupado en la nómina de sus representantes y de todo el aparato de gobierno, habrá que leer las letras chiquitas de la reforma y es que no vaya a ser que se le esté dando un balazo a la democracia.

Pues se debe garantizar la representación proporcional de todas las fuerzas políticas para privilegiar un contrapeso en los cabildos municipales o, de lo contrario, se estaría dando paso a un modelo de virreinatos locales, en donde las o los alcaldes podrían operar a sus anchas, con los riesgos que eso implica en la aplicación de recursos y entrega de contratos.

El PRI debe ser muy cuidadoso en ver cómo está entregando el voto de sus legisladores, pues, como andan las cosas, quizá podría ser partido más afectado por la pérdida de espacios.

El mensaje tendrá que esperar

Será el próximo lunes cuando el secretario de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, entregue el Tercer Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo a la 60 Legislatura del Estado de México, pues no prosperó la solicitud de algunos legisladores morenistas, como Max Correa, para que el gobernador asistiera y se encarara con el Legislativo.

El formato será muy similar al de años anteriores, solo que, en esta ocasión, el mensaje del mandatario mexiquense relacionado con el ejercicio de rendición de cuentas esperará unos días más, ya que se prevé que sea a mediados de octubre cuando éste se dé bajo un protocolo de sana distancia, en el que no estará convocada toda la clase política como en el pasado.

En lo que no han cedido los legisladores, es en la exigencia de que todos los secretarios del gabinete legal deberán comparecer ante el pleno, incluyendo al fiscal general de Justicia. Sin embargo, la sed legislativa tiene un énfasis especial por los titulares de Salud, Movilidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, así como el propio fiscal.

Se lavan las manos

El alcalde Raciel Pérez Cruz volvió a hacer publicamente un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para que concluya la construcción del Hospital Regional de Tlalnepantla. Éste fue el quinto exhorto que hace desde que inició su administración, sin que hasta ahora se obtenga un respuesta.

Se sabe que esta administración no solo ha hecho los llamados públicos, también ha mandado escritos y ha solicitado reuniones con el secretario Gabriel O’shea para que se agilice la construcción, pero ningún intento y medio ha rendido frutos.

Por otro lado, el Instituto de Salud del Estado de México, por primera vez, pudo zafarse y argumentó que esa solicitud ya no es atendida en su ventanilla, por lo que deben voltear al Insabi, donde ahora se administran los recursos para las obras sanitarias y son asignados desde el gobierno federal. Si bien el argumento es verídico, al instituto mexiquense se le olvida que la obra estuvo casi ocho años a su cargo y nunca pudo concluirla.