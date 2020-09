Hoy Estado de México – septiembre 22, 2020

Ya hay gallo en Tlalnepantla

Aunque el partido en el poder sigue peleándose al interior, pese a que el alcalde Raciel Pérez Cruz se ha convertido en un líder natural en esta región del Estado de México, en la oposición van muy avanzados en la elección de sus candidatos.

Y es que, una vez que se terminó el confinamiento por el Covid-19, el décimo primer regidor Adrián Juárez ha comenzado a adoptar un discurso que, de no lograrlo, podría terminar con su futuro político y no es para menos, pues hacerle saber a propios y extraños que él es siguiente en ocupar la presidencia municipal de Tlalnepantla, parece muy aventurado, sobre todo, cuando el resto de los partidos no han cerrado filas en torno a un «gallo«.

Sin embargo, hay que decirlo, mientras que el resto de los integrantes de los partidos se siguen descalificando y hasta se generan protestas entre sí, el Partido Acción Nacional va muy avanzado en este municipio, pues recientemente se ha visto a tres personajes en restaurantes repartiéndose el pastel. Se trata del propio Adrián Juárez, la diputada local, Brenda Escamilla; y del ex candidato a la presidencia municipal y ex diputado federal, Carlos Bello Otero.

De acuerdo a las fuentes que se han podido consultar, las negociaciones avanzarían con Adrián Juárez como candidato al gobierno municipal, Brenda Escamilla como candidata a la diputación federal y con Carlos Bello como candidato a diputado local, mientras que el resto de los distritos se repartirían entre las también regidoras Krishna Romero y Karen Zamarripa, aunque las negociaciones con ellas no han iniciado, en espera de que el acuerdo principal sea aprobado por el encargo de Organización Política de esta región, Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan.

Lo cierto es que Adrián Juárez ya se ve en el palacio municipal, a pesar de que no ha logrado posicionarse en el reconocimiento de la gente, pues con menos labor en campo, su fiel compañera Brenda Escamilla ha logrado generar más inercias positivas, por lo que justo es lo que quiere aprovechar el hasta ahora regidor para ganar terreno, al tiempo en que quiere impulsar a alguien cercano en la Cámara de Diputados federal para, en su momento, pelear por recursos para este municipio.

Se les olvidan las prioridades

En medio de una crisis económica como la que actualmente se vive a nivel mundial, resulta indignante la falta de sensibilidad por parte de algunos grupos que anteponen sus privilegios personales por encima del bienestar colectivo.

Y es justo eso lo que está haciendo María del Carmen Flores Ramírez, secretaria general del Suteym Ecatepec, quien decidió sacar a los sindicalizados de este gobierno a la calle para protestar y exigir el pago de prestaciones equivalentes a mil 500 millones de pesos, pero si usted pensaba que la exigencia es justa, mire nada más de que se trata.

Resulta que ese monto es parte de los acuerdos al contrato colectivo, por el que los servidores públicos están demandando juguetes para sus hijos por el Día del Niño, otros regalos por los días festivos que han transcurrido y ropa deportiva y no de trabajo, aunque la mayoría de lo sindicalizados han estado bien guardaditos en sus casas durante la contingencia sanitaria.