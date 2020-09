Porfirio desestima a Higinio

El mensaje de Porfirio Muñoz Ledo fue claro hacia la militancia de Morena en el Estado de México. Él será el nuevo presidente del partido, aun cuando no se haya llevado a cabo la votación al interior de este instituto político, pues anunció que su más cercano oponente, Mario Delgado, tendrá que bajarse en los siguientes días, junto con el resto de los aspirantes, para ir a encabezar otro proyecto que le encargarán desde la Presidencia de la República.

Tan seguro está don Porfirio de que logrará los consensos necesarios al interior de Morena que hasta anunció que esta misma semana encabezará una reunión en el partido para comenzar a seleccionar al equipo que lo acompañará en la toma de decisiones para el proceso electoral de 2021 y en donde, aseguró, quedarán afuera los cacicazgos que se han adueñado del partido y de los puestos de elección popular.

Quizá ese fue el mensaje que más llamó la atención de los asistentes y que atrapó las voluntades de los presentes y es que don Porfirio señaló como destinario del mensaje a Higinio Martínez Miranda, al que mencionó como su anterior amigo y de quien aseguró que perdió el rumbo para convertirse en eso que se comprometieron a combatir, pues afirmó que su liderazgo se convirtió en una reedición del Grupo Atlacomulco del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México.

Además, Muñoz Ledo criticó que el líder del Grupo de Acción Política (GAP) no haya cumplido su palabra de ser demócrata, como se había definido él mismo y, en su lugar, haya construido un cacicazgo, del que prometió acabar en un tiempo de entre seis y ocho años, para devolverle a los militantes los espacios que este grupo les robó para entregarles a cuadro que nunca llevaron a cabo un trabajo en campo o a pie.

Veremos de qué cuero salen más correas, pero, por lo pronto, don Porfirio fue claro, no permitirá la permanencia del Grupo de Acción Política y sus cuadros no serán los favoritos para encabezar las candidaturas, mientras que el GAP continúa abriendo las puertas de Mario Delgado para fortalecerlo en la entidad, aunque habra que ver si éste no se ofrece a un mejor postor. ¿Será que el grupo de Texcoco está en riesgo?

Maurilio sin definiciones

Como era de esperarse, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la 60 Legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández Martínez, no ha tomado partido por alguno de los aspirantes a ocupar la dirigencia de Morena; sin embargo, sus cercanos, hay que decirlo, han mostrado su respaldo a Mario Delgado.

No obstante, habrá que esperar la definición del hoy coordinador de los diputados locales de Morena para saber qué rumbo tomará junto con sus cuadros en los siguientes días y si la advertencia de Porfirio Muñoz servirá para replegarse y tratar de desmarcarse del grupo de Higinio que parece tomar desventaja en la contienda.

Mientras tanto, continúa encabezando el trabajo legislativo que se espera sea el más intenso de los últimos dos años, pues en los siguientes días, los diputados de Morena mostrarán si pondrán al Ejecutivo estatal en las cuerdas o si solo le darán un empujoncito de cara al Tercer Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo, para mostrar si se definirán, por fin, como una verdadera oposición o seguirán en la simulación. Al tiempo.

El dedo del secretario

La reciente designación de Enrique Vargas y de Angélica del Valle Mota, como presidente y secretario general del Comité Municipal del PRI en Naucalpan, también lleva remitente y es que la postulación de ambos sujetos corrió a cargo del secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, ex alcalde de esta demarcación.

El pase de ambos, sin grillas políticas de por medio de los grupos tricolores que existen en esta demarcación y que, hasta hace 15 días no llegaban a un acuerdo, fue producto del consenso que logró Jacob Rocha en el municipio y en el que se incluyó a Gustavo Parra, otrora principal antagonista de quienes tenían la intención de llegar a encabezar los trabajos del partido en Naucalpan.

Sin embargo, en los siguientes días se observará a cambio de qué se lograron estas designaciones, puesto que Parra ha dicho una y otra vez que no le dejará pasar una más a su partido, pues es él o él el candidato a ocupar la candidatura para la alcaldía del tricolor, o si, desde el poder Central, se antepondrán los intereses del secretario.